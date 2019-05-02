بدء التحري والتحقيق مع البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الخميس” عن أنّ نيابة مكافحة جرائم الفساد بدأت التحقيق مع الرئيس السابق عمر البشير بسجن كوبر برئاسة رئيس نيابة مكافحة جرائم الفساد بعد العثور على مبالغ ضخمة في مقر إقامته ببيت الضيافة بلغت نحو”351″ ألف دولار و”6.697.050″ يورو.

وقالت الصحيفة إن النيابة أجرت ترتيباتها المتعلقة بالتحري والاستجواب مع البشير، على خلفية تدوين أول بلاغ جنائي في مواجهته.

وأكّدت أنّ التحريبات تتعلق بمعرفة مصدر الأموال إنّ كانت مسروقة أم غسل أموال أم مخالفات نقد أجنبي.

وأشارت الصحيفة بحسب مصادرها إلى أنّه بناءً على التحريبات سيتمّ توجيه التهم وفقًا لمواد القانون.