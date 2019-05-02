بدء التحري والتحقيق مع البشير

كشفت مصادر موثوقة ، أن نيابة مكافحة الجرائم والفساد بدأت التحقيق مع الرئيس السابق عمر البشير بسجن كوبر ، برئاسة رئيس نيابة مكافحة جرائم الفساد ، بعد العثور على مبالغ ضخمة في مقر إقامته ببيت الضيافة ، بلغت نحو 351 ألف دولار ، و 6.697.050 يورو .

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وأبلغت مصادر بحسب صحيفة الصيحة ، أن النيابة أجرت ترتيباتها المتعلقة بالتحري والاستجواب مع البشير ، على خلفية تدوين أول بلاغ جنائي في مواجهته .

وطبقاً للمصادر ، أن التحريات تتعلق بمعرفة مصدر الأموال إن كانت مسروقة أم غسيل أموال أم مخالفات نقد أجنبي ، وأشار المصدر إلى أنه بناء على التحريات سيتم توجيه التهم وفقاً لمواد القانون .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)