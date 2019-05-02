تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصيحة: * بدء التحري والتحقيق مع البشير * تجميد صلاحيات (عبد الواحد) من رئاسة حركة وجيش تحرير السودان * (الحرية والتغيير) تقبل بلجنة وساطة من شخصيات مستقلة صحيفة آخر لحظة: * اتفاق على مجلس سيادي من (7) عسكريين و(5) مدنيين * حكومة لـ(6) أشهر ونائب رئيس لقوى التغيير * المهدي يحذر قادة الاحتجاجات من استفزاز الجيش * (العسكري) و(التغيير) يتفقان.. البرهان رئيساً وحميدتي نائباً أول * الإمارات: الدول العربية تدعم انتقالاً منظماً في السودان * حميدتي يعد بحل مشكلات النفط والمعابر مع الجنوب * الجيش: لن نطلق رصاصة واحدة على الشعب صحيفة الأخبار: * مصالحات تقود إلى إفراج وشيك عن موسى هلال * تجمع المهنيين يدعو لمليونية السلطة المدنية * إعادة ضخ النفط بحقل النار بجنوب السودان * بركان غضب الهندي ينفجر في وجوه إشراقة وبلال والوسيلة * الصادق المهدي يدعو المتظاهرين إلى عدم استفزاز الجيش * “جبال النوبة” تصل في موكب احتجاجي للقيادة العامة Advertisements * تظاهرات بالقضارف ودوكة تطالب بإقالة الوالي المكلف * الضباط المفصولون يستعجلون تشكيل “مجلس سيادي” بنسب متساوية * لجنة متخصصة للقبض على كوادر وقيادات الوطني الفاسدين بجنوب دارفور صحيفة السوداني: * (السوداني) تتحصل على مسودة قوى الحرية المطروحة للنقاش * ضابط أمن يهدد منسوبي قسم شرطة بـ(دوشكا) * رفض استقالة ضابط اتهم قيادات شرطية بحماية المفسدين * (الدعم السريع) تدفع بتعزيزات عسكرية للولايات * قوى الحرية تقبل بـ(لجنة وساطة) من شخصيات مستقلة صحيفة الإنتباهة: * (الإنتباهة) تكشف أسرار بيع خط (هيثرو) * (60) يوماً مهلة (أفريقية) لـ(العسكري) لتسليم السلطة * القبض على (لواء) متهم بالاحتيال * وزير سابق: البيع تم بـ(40) مليون استرليني * مليونية في ساحة الاعتصام اليوم للمطالبة بسلطة مدنية * حركة الحلو: وفد عرمان القادم إلى الخرطوم لا يمثلنا * (تجمع المهنيين) يرفض استئناف الدراسة بالجامعات * قدامى المحاربين: الإنقاذ فصلت (2.5) مليون من القوات النظامية الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 2 مايو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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