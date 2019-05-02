عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس 02مايو 2019م

الثورة السورية

- انتفاضة لوأد الإرهاب ودحر الاحتلال.. من الجزيرة إلى الجولان.

ـ بمناسبة عيد العمال.. احتفال مركزي في شركة الكابلات بحلب: سواعد العمال مستمرة في البناء.. ودورهم رئيسي في صناعة النصر.

ـ جددت تضامنها الكامل مع فنزويلا قيادة وحكومة وشعباً.. سورية: فشل المحاولة الانقلابية صفعة شديدة للإدارة الأميركية.. وفشل ذريع لسياساتها.

ـ الجيش يتصدى لاعتداءات الإرهابيين بضربات صاروخية ومدفعية على محاور تحركهم بريفي إدلب وحماة.. لافروف وبومبيو يلجآن لدبلوماسية الهاتف مجدداً.. وتأكيد روسي على ضرورة عودة المهجّرين من «الركبان».

الأهرام المصرية :

- مسيرات «العمال» تجتاح عواصم العالم وسط إجراءات أمنية مشددة..مظاهرات حاشدة في فرنسا.. والإضرابات تشل اليونان.. وسريلانكا بدون احتفالات.

ـ نائب بالكونجرس الأمريكي: السيسي أنقذ مصر من « دوامة الفوضى».. والإصلاح الاقتصادي يؤتي ثماره.

ـ الجيش السوداني: سنقف مع الشعب حتى يحقق أهداف ثورته..رئيس ديوان المظالم: ننتظر «الضوء الأخضر» لفتح ملفات الفساد في مؤسسات الدولة.

ـ رئيس أركان الجيش الجزائري يحذر من محاولات «تلغيم» المسيرات.

كيهان الإيرانية:

- القائد: شبابنا سيشهد هزيمة اميركا وتركيع الصهاينة ورفعة وشموخ الشعب الايراني.

ـ الحوزة العلمية في النجف الأشرف تدعو الحكومة العراقية الى طرد السفير السعودي.

ـ ظريف: فرض إرادة قوة ما على باقي الشعوب هو تهديد وجودي للجميع.

ـ الرئيس روحاني: لن نقف مكتوفي الأيدي حيال أيّ مؤامرة تُحاك ضد بلادنا.

الحياة اللندنية:

- الجيش الإيراني «متأهب لحرب».

ـ واشنطن تلوّح بعمل عسكري في فنزويلا بعد إعلان مادورو إحباط "انقلاب" غوايدو.

ـ الديموقراطيون يتهمون وزير العدل بـ "التضليل" ومولر يشكو تقويضه نتائج تقريره عن "ملف روسيا".

ـ الاتحاد الأفريقي يُمهل "العسكري السوداني" 60 يوماً لتسليم السلطة إلى مدنيين.

الشرق الأوسط:

- «الحراك» السوداني يحشد... و«العسكري» يتعهّد إنجاح الثورة.

ـ وزير خارجية البحرين: إيران تخنق نفسها إذا أغلقت هرمز.

ـ صراع في شرق سوريا على كسب العشائر العربية.

ـ ليبيون عالقون وسط الحرب يبحثون عن ممر آمن.

المدى العراقية:

- معتقلات بتهم الانتماء لداعش حاولنَ قتل أنفسهن وأطفالهن.

ـ بوتين يسمح بمنح الجنسية الروسية للعراقيين.

ـ مراقبون يؤكدون صحّة "تسجيل البغدادي" والتحالف الدولي يحاول التأكّد.

ـ مجلس نينوى يتّهم رئيس البرلمان بالضغط لقبول مرشحه لمنصب المحافظ.

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الدستور الأردنية:

- الطراونة: نرفض اتفاقية الغاز انطلاقاً من ثوابتنا الأردنية بالدفاع عن القضية الفلسطينية.

ـ الملكة رانيا العبدالله تزور مشروع بيت الجميد الكركي.

ـ 60.71 ٪ نــسبـة النجـاح فــي امتـحـان الشامـل.

ـ "عمال الأردن" يشيد بجهود الملك في دعم ورعاية العمال.

الأنباء الكويتية:

- جسر جابر نافذة الكويت نحو «رؤية 2035».

ـ الدخيل: دور رئيسي للقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية.

ـ أرباح «الأهلي» تقفز 24% إلى 12.4 مليون دينار.

ـ «تعارض المصالح» غير دستوري.. ولائحته متجردة من القانون.

الرياض السعودية:

- الملك يشرّف عرس الرياضة.. الليلة.

ـ تحت راية التوحيد.. ولي العهد يدفع بخريجي كلية الملك عبدالعزيز الحربية إلى ميدان الشرف.

ـ الشورى يحسم تعديلاً لصالح المصابين بغير العمليات الحربية.. الثلاثاء.

ـ أمير تبوك يستقبل الطلاب والمعلمات المتميزين من منسوبي تعليم المنطقة.

الخليج الاماراتية:

- محمد بن راشد يدعو للمشاركة في سباق «سقيا الأمل».

ـ سلطان يمنح «عامل» جائزة الشارقة لدعم اللاجئين.

ـ قرقاش: العرب يدعمون انتقالاً منظماً في السودان.

ـ الرميثي يشارك في اجتماع اللجنة العسكرية العليا بدول «التعاون».

عُمان العمانية:

- مجلس التعليم يثمن حصول عدد من مؤسسات التعليم العالي على الاعتماد الأكاديمي.

ـ تشاوري اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان يستعرض متطلبات المنظومة الخليجية.

ـ المجلس العسكري السوداني: لن نسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى.

ـ الجيش الجزائري يدعو للحوار لحل الأزمة السياسية ويحذر من العنف.

العرب القطرية:

- محمد بن عبد الرحمن: علاقة قطر مع آسيا تسمو على المصالح المادية.

ـ «التعاون الآسيوي» يرحب باستضافة قطر قمة 2020.

ـ صباح الأحمد يفتتح رابع أطول جسر بحري في العالم.

ـ وجود صناعيات مخالفة خطر على صحة الناس والبيئة.