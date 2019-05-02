عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس 02مايو 2019م

الثورة السورية
- انتفاضة لوأد الإرهاب ودحر الاحتلال.. من الجزيرة إلى الجولان.
ـ بمناسبة عيد العمال.. احتفال مركزي في شركة الكابلات بحلب: سواعد العمال مستمرة في البناء.. ودورهم رئيسي في صناعة النصر.
ـ جددت تضامنها الكامل مع فنزويلا قيادة وحكومة وشعباً.. سورية: فشل المحاولة الانقلابية صفعة شديدة للإدارة الأميركية.. وفشل ذريع لسياساتها.
ـ الجيش يتصدى لاعتداءات الإرهابيين بضربات صاروخية ومدفعية على محاور تحركهم بريفي إدلب وحماة.. لافروف وبومبيو يلجآن لدبلوماسية الهاتف مجدداً.. وتأكيد روسي على ضرورة عودة المهجّرين من «الركبان».
الأهرام المصرية :
- مسيرات «العمال» تجتاح عواصم العالم وسط إجراءات أمنية مشددة..مظاهرات حاشدة في فرنسا.. والإضرابات تشل اليونان.. وسريلانكا بدون احتفالات.
ـ نائب بالكونجرس الأمريكي: السيسي أنقذ مصر من « دوامة الفوضى».. والإصلاح الاقتصادي يؤتي ثماره.
ـ الجيش السوداني: سنقف مع الشعب حتى يحقق أهداف ثورته..رئيس ديوان المظالم: ننتظر «الضوء الأخضر» لفتح ملفات الفساد في مؤسسات الدولة.
ـ رئيس أركان الجيش الجزائري يحذر من محاولات «تلغيم» المسيرات.
كيهان الإيرانية:
- القائد: شبابنا سيشهد هزيمة اميركا وتركيع الصهاينة ورفعة وشموخ الشعب الايراني.
ـ الحوزة العلمية في النجف الأشرف تدعو الحكومة العراقية الى طرد السفير السعودي.
ـ ظريف: فرض إرادة قوة ما على باقي الشعوب هو تهديد وجودي للجميع.
ـ الرئيس روحاني: لن نقف مكتوفي الأيدي حيال أيّ مؤامرة تُحاك ضد بلادنا.
الحياة اللندنية:
- الجيش الإيراني «متأهب لحرب».
ـ واشنطن تلوّح بعمل عسكري في فنزويلا بعد إعلان مادورو إحباط "انقلاب" غوايدو.
ـ الديموقراطيون يتهمون وزير العدل بـ "التضليل" ومولر يشكو تقويضه نتائج تقريره عن "ملف روسيا".
ـ الاتحاد الأفريقي يُمهل "العسكري السوداني" 60 يوماً لتسليم السلطة إلى مدنيين.
الشرق الأوسط:
- «الحراك» السوداني يحشد... و«العسكري» يتعهّد إنجاح الثورة.
ـ وزير خارجية البحرين: إيران تخنق نفسها إذا أغلقت هرمز.
ـ صراع في شرق سوريا على كسب العشائر العربية.
ـ ليبيون عالقون وسط الحرب يبحثون عن ممر آمن.
المدى العراقية:
- معتقلات بتهم الانتماء لداعش حاولنَ قتل أنفسهن وأطفالهن.
ـ بوتين يسمح بمنح الجنسية الروسية للعراقيين.
ـ مراقبون يؤكدون صحّة "تسجيل البغدادي" والتحالف الدولي يحاول التأكّد.
ـ مجلس نينوى يتّهم رئيس البرلمان بالضغط لقبول مرشحه لمنصب المحافظ.
الدستور الأردنية:
- الطراونة: نرفض اتفاقية الغاز انطلاقاً من ثوابتنا الأردنية بالدفاع عن القضية الفلسطينية.
ـ الملكة رانيا العبدالله تزور مشروع بيت الجميد الكركي.
ـ 60.71 ٪ نــسبـة النجـاح فــي امتـحـان الشامـل.
ـ "عمال الأردن" يشيد بجهود الملك في دعم ورعاية العمال.
الأنباء الكويتية:
- جسر جابر نافذة الكويت نحو «رؤية 2035».
ـ الدخيل: دور رئيسي للقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية.
ـ أرباح «الأهلي» تقفز 24% إلى 12.4 مليون دينار.
ـ «تعارض المصالح» غير دستوري.. ولائحته متجردة من القانون.
الرياض السعودية:
- الملك يشرّف عرس الرياضة.. الليلة.
ـ تحت راية التوحيد.. ولي العهد يدفع بخريجي كلية الملك عبدالعزيز الحربية إلى ميدان الشرف.
ـ الشورى يحسم تعديلاً لصالح المصابين بغير العمليات الحربية.. الثلاثاء.
ـ أمير تبوك يستقبل الطلاب والمعلمات المتميزين من منسوبي تعليم المنطقة.
الخليج الاماراتية:
- محمد بن راشد يدعو للمشاركة في سباق «سقيا الأمل».
ـ سلطان يمنح «عامل» جائزة الشارقة لدعم اللاجئين.
ـ قرقاش: العرب يدعمون انتقالاً منظماً في السودان.
ـ الرميثي يشارك في اجتماع اللجنة العسكرية العليا بدول «التعاون».
عُمان العمانية:
- مجلس التعليم يثمن حصول عدد من مؤسسات التعليم العالي على الاعتماد الأكاديمي.
ـ تشاوري اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان يستعرض متطلبات المنظومة الخليجية.
ـ المجلس العسكري السوداني: لن نسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى.
ـ الجيش الجزائري يدعو للحوار لحل الأزمة السياسية ويحذر من العنف.
العرب القطرية:
- محمد بن عبد الرحمن: علاقة قطر مع آسيا تسمو على المصالح المادية.
ـ «التعاون الآسيوي» يرحب باستضافة قطر قمة 2020.
ـ صباح الأحمد يفتتح رابع أطول جسر بحري في العالم.
ـ وجود صناعيات مخالفة خطر على صحة الناس والبيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس 02مايو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.