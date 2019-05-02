الدقير يؤكد حرص قوى الحرية والتغيير على إقامة علاقة مميزة مع دولة جنوب السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نقل مبعوث جنوب السودان إيزيكل لول جاتكوث، تهاني الرئيس سلفا كير ميارديت وشعب جنوب السودان لقوى الحرية والتغيير بانتصار ثورة ديسمبر.

وأكد جاتكوث خلال لقائه القيادي في قوى الحرية والتغيير رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، استعدادهم بمساعدة السودانيين في عبور سلس نحو تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية والمساعدة في وقف الحروب وتحقيق السلام المستدام.

وأكد الدقير، حرص قوى الحرية والتغيير على إقامة علاقة مميزة مع دولة جنوب السودان لمصلحة الشعبين الشقيقين.

Advertisements

وكان رئيس أركان جيش جنوب السودان قابريال ريال، التقى رئيس هيئة الأركان السوداني هاشم عبد المطلب، وأكد له حرص دولة الجنوب على استقرار الأوضاع في السودان.

باج نيوز