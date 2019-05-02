الهدوء افضل

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

طالعنا جميعا – وطالع معنا المراقبون الخارجيون – نبرة التهديد العالية والغير مسبوقة من قيادات المجلس العسكري الانتقالي تجاه عموم المعتصمين أمس الأول وذلك عبر المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس نهار الثلاثاء وعلت فيه على وجه الخصوص نبرات الفريق حميدتي والفريق كباشي خاصة الاول الذي حاول ارسال رسائل واضحة للمعتصمين أن يلتزموا القانون ويجتنبوا الفوضى – حسب تعبيره – والا فهم سيقعون تحت دائرة المحاسبة ، اما الفريق شمس الدين فقد أكد أن وفد المعتصمين بإعلانه عدم التوصل لاتفاق حول فتح الممرات وإزالة المتاريس فإنه يجانب الحقيقة وبين كيف تم الاتفاق ومع من ومن هم الاعضاء الذين تم التوافق بينهم على النزول معا لإزالة المتاريس وفتح المعابر وكانت نبرته عاليه وحاسمة .

من جهتها المعارضة لعبت نفس الدور واشتدت في الحديث واتهمت المجلس العسكري الانتقالي بأنه غير جاد في نقل السلطة للشعب بحسب عبارات المتحدث باسم تجمع المهنيين محمد ناجي الأصم الذي كانت نبرته ايضا حادة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المعارضة ردا على المجلس العسكري الانتقالي ، وتبع الأصم آخرون من قيادات المعارضة مضوا على اثرة ورأوا رأيه مما يعني أن حالة التوتر الحادة الحالية الان إنما هي انعكاس لخلاف كبير في وجهات النظر بين المجموعات المختلفة في الساحة من جهة وبين الجيش من جهة أخرى ، ولابد أن يفهم الجميع أن التوتر لن يؤدي إلا لمزيد من الاحتقان ويفوت على الناس فرص التوصل لحلول مرضية لهم أو قريبة من خياراتهم وهذا ما لايمكن التوصل إليه إلا بالهدوء التام وضبط النفس والبعد عن الاستفزاز والحدة واغلاظ القول فافهم ياناجي وافهموا ياعسكر.