حكمة القيادة الايرانية تفشل تآمر ترامب.. محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اختلاف الرؤى عادة مايكون محتملا وتظل كل جهة محتفظة بخصوصيتها ورؤيتها المختلفة عن الآخرين مع الإبقاء على نقاط الالتقاء ، ولايحاول الشخص – طبيعي أو اعتباري – أن يجبر الآخرين على تبني رؤيته والسير وفقا لما يريد دون اعتبار للاستقلالية وحق الكل في اختيار ما يناسبهم من مواقف ودون أن تزاحم هذه الرؤى والمواقف الآخرين وتحد من حرياتهم واستقلاليتهم .

ما قلناه هو الوضع الطبيعي للعلاقات الخاصة والعامة وبالذات العلاقات الدولية وتشعباتها وتداخلاتها وما يتعلق بها لكن بعض المتغطرسين أو من يمكن أن نسميهم بالاستكبار والصلف أرادوا أن يحملوا غيرهم على تبني رؤى محددة والنموذج الأبرز في هذا الباب ماتقوم به الإدارة الأمريكية من الضغط على الجميع فاما ان ينصاعوا لرغبة السيد الأمريكي أو تطالهم العقوبات ويتم فرض الحصار عليهم وربما شن الحرب ضدهم والتحشيد في مواجهتهم وما الحرب الكونية على سوريا ومحور المقاومة ككل الا نموذج للغطرسة الأمريكية وحالة جنون العظمة التي تعيشها الإدارة الأمريكية حتي يخيل إليها أنه ليس بمقدور أحد في العالم كائنا من كان أن يعترض عليها ويقول لا فى وجهها ، لذا نرى سيف العقوبات مسلطا على كل من يقف ويرفض الاملاءات الأمريكية والنموذج الأبرز في هذه الحالة إيران وفنزويلا اللتان تتعرضان للعقوبات الصارمة بسبب عدم رضوخهما لامريكا ورفضهما الالتزام بما تمليه عليهما واشنطن وتمسكهما باستقلاليتهما الكاملة.

امريكا التي تسعي منذ أربعين عاما الى إخضاع إيران وقد مارست ضدها مختلف الوسائل فلم يجد معها ترغيب ولا ترهيب ، وعرف الإيرانيون ان عدوهم لن يتوقف عن الضغط عليهم فصمموا بعزة أن يواجهوا الصلف الأمريكي ولم تنكسر إيران ولم تلن لها قناة وظلت تتقدم في كل المجالات في ظل حصار مطبق يتزايد عاما بعد عام والان إيران في الموقف الافضل فالتفاف الشعب حول القيادة واعتماد البلد على نفسها ورفضها تقديم أي تنازلات والإصرار على ممارسة حقها الطبيعي كل هذه العوامل وسواها تجعل من إيران هي الممسكة بقواعد اللعبة ولن تسمح لغيرها كائنا من كان الى جرها لميدان لاتريده ولم تخطط للدخول إليه.

حكمة القيادة الإيرانية وبعد نظرها ووعيها وثقتها في تفهم شعبها لمواقفها تجعلها مطمئنة بأنها ستنتصر رغم المعاناة الظاهرة اليوم والضغوط الاقتصادية الكبرى الممارسة على الشعب الايراني .

كل يوم يمر سيكون خصما على معاناة الإيرانيين واقترابا من نهاية نشوة ترامب وعصبته.