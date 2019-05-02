دقلو: تصريحاتي عن الفوضى جاءت نتيجة لازدياد معدل الجريمة في البلاد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو، المعروف باسم “حميدتي”، إن موقف المجلس من الثورة السودانية “ثابت ولا تراجع عنه”.
وأضاف حميدتي في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، أن الاتجاه السلمي الذي سارت عليه الثورة “يستدعي حمايتها”، مؤكدا في الوقت ذاته، العمل على إيصال البلاد إلى حكومة مدنية.
وأوضح أن تصريحاته عن الفوضى، جاءت نتيجة لازدياد معدل الجريمة في البلاد.
وتبث “سكاي نيوز عربية” في وقت لاحق، المقابلة كاملة مع حميدتي.
وكان حميدتي قال في وقت سابق إنه “لا فوضى بعد اليوم” في السودان، مؤكدا “عدم السماح لأي شخص بأن يأخذ حقه بيده”، حسب تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام محلية.
ودعا المسؤول للاحتكام إلى القانون، وأضاف: “لدينا قضاء عادل ونزيه بجانب شرطة ومؤسسات عسكرية تعي دورها تماما”.
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