التجار يذبحون الشعب

خاص الخليج 365:

ثلاثة أسابيع بالتمام و الكمال مرت على الاطاحة بالطاغية واقتلاعه من الحكم وما زالت الأمور في مرحلة اللا استقرار إذ أن الناس تعيش في حيرة من أمرها والارتباك سيد الموقف والشعب مازال يعاني ولم يلمس تغييرا بعد.

لا أتحدث هنا عن الوضع السياسي وتعقد المفاوضات بين الأطراف المختلفة والمجلس العسكري الانتقالي ، ولا اتحدث عن ازدحام الساحة بالرؤى والتنظيرات المختلفة وكل يدعي تقديمه روشتة لعلاج مشاكل البلد وغالبهم – ان لم نقل الكل – يسعون بكل جهدهم الى الوصول للسلطة والفوز ببعض المغانم والشعب لايصدق هذه القوى السياسية في أنها تهدف إلي خدمته وتعمل علي تحقيق مصلحة البلد العليا .

نتحدث في هذه الزاوية عن هم يومي لم يتزحزح ولم تفلح الثورة بعد ثلاثة أسابيع من انتصارها في الاقتراب من معالجته وانما المشكلة قائمة وتتفاقم ومعاناة الناس تتزايد والمجلس العسكري الانتقالي غير مبال بهذا الأمر بكل أسف

نتحدث عن الغلاء الطاحن والغير مبرر الذي طال كل شئء وظل بلا انقطاع يواصل في نهش المواطنين ، وهاهو شهر رمضان المبارك على الابواب وصعوبة الحصول على مستلزمات الصيام ماثلة أمام غالب الناس وحتي اللحظة لم نلحظ تحسنا طرأ على الاسعار على الرغم من ارتفاع قيمة العملة الوطنية في حين إن دأب التجار كان وما زال رفع أسعار السلع مع أي ارتفاع للدولار في أي لحظة حتي والبضائع في مخازنهم لكن العكس لم يحدث مما يستدعي تدخلا فوريا وحاسما من المجلس العسكري الانتقالي لإنهاء أي حالة من الفوضي تعم الأسواق وان لا نترك للتجار بجشعهم وسوء خلفهم أن يذبحوا هذا الشعب الصابر .