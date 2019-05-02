لجنة وساطة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قبلت قوى الحرية والتغيير بلجنة (وساطة) مكونة من شخصيات قومية أو مستقلة وذلك بعد رفضها المبدأ في وقتٍ سابق.

وبحسب مصادر ، أن قوى التغيير منحت الموافقة اليوم الأربعاء للجنة ابتدر فكرتها د.نصر الدين شلقامي الناشط المدني ومكونة من رجل الأعمال أسامة داؤود والصحفي محجوب محمد صالح، وشخصيات أخرى مثل فدوى عبد الرحمن، سليمان فضيل، حيدر أحمد علي ، لتقريب وجهات النظر بينها والمجلس العسكري الانتقالي، الذي وافق أيضاً للجنة

ومن المتوقع أن تقدم قوى الحرية والتغييير خلال ساعات وثيقة دستورية تحدد مستويات الحكم في الخرطوم والولايات للدولة خلال الفترة الانتقالية.