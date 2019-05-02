مفاجئة من العيار الثقيل بفضحه لأول مرة عن بيع خط”هيثرو”

فجّر وزير النقل والطرق والجسور الأسبق أحمد بابكر نهار، مفاجئة من العيار الثقيل بفضحه لأول مرة عن الحجم المالي الحقيقي لبيع خط هيثرو الشهير.

وقطع بأن البيع تم بمبلغ أربعين مليون جنيه إسترليني.

وأظهر نهار في تصريحات لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الخميس” التفاصيل الكاملة لجريمة بيع خط هيثرو وعن الجهات التي تسترت على عملية البيع.

وأعلن عن تفاصيل تنشر للمرة الأولى عن تقرير التحقيق عن بيع خط هيثرو.

واتهم نهار عدد من الجهات الحكومية وقتها بالعمل على إفشال إرجاع الخط إلى سودانير.

وأوضح نهار أن تقرير لجنة التحقيق أثبت أنّ رئيس مجلس إدارة شركة الجوية السودانية الشريف أحمد عمر بدر هو من اتخذ قرار بيع الخط دون علم أعضاء مجلس الإدارة.

Advertisements

وقال إن اللجنة أوصت باتخاذ إجراءات جنائية في حق البعض، وأخرى مدنية وثالثة إدارية وإخضاع الضالعين في القضية للمحاسبة.

وأكّد نهار بأنه قام بوضع التقرير في منضدة رئيس الجمهورية، والنائب الأول وقتها على عثمان محمد طه والنائب العام وتوقع ـ حد قوله ـ أنّ يتم اتخاذ إجراءات قانونية ولكن هذا لم يحدث وحتى الآن لم تطل المحاسبة أحد.

وقال نهار إن أكبر العقبات التي واجهت لجنة التحقيق فشلها في الحصول على مستند يوضح المبلغ الذي تم به بيع خط هيثرو.

وأضاف قائلا” تم إخفاء الجريمة كليًا، وأنّ البيع اكتمل دون وجود مستندات توضح الصفقة.

وأضاف أنّ اللجنة وجدت صعوبة بالغة في الحصول على المستندات وتعرّضت لحرب كبيرة حتى لا تتمكن من إنجاز مهمتها وتكشف تفاصيل بيع الخط الذي تم بيعه بدون تفويض من مجلس الإدارة.

واتهم وزارة المالية ونافذين بالوقوف وراء عدم إكمال إجراءات إعادة الخط لسودانيير، وقال إن هناك جهات عملت على وقع العراقيل وحاولت إبطاء عمل اللجنة التي تواصلت مع محامين بريطانيين.