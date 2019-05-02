“إعلان الحرية” يدعو لـ”مليونية” الخميس

دعت قوى “إعلان الحرية والتغيير” قطاعات الشعب السوداني إلى المشاركة في “مليونية الحرية والتغيير”، بمقر الاعتصام أمام القيادة الخرطوم المقرر لها الخميس؛ للمطالبة بسلطة مدنية انتقالية. وأعلن تجمع المهنيين وحلفاؤه تمسكهم بالسلمية في مساعيه نحو التغيير.

وناشد تجمع المهنيين المشاركين في المسيرة بتزيين الشوارع بالجداريات والكتابات الداعمة لتسلم مقاليد الحكم من قبل السلطة المدنية الانتقالية، وفقاً لإعلان الحرية والتغيير.