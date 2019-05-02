تعزيز القوات الأمنية بمناطق التعدين بالولاية الشمالية

أعلنت لجنة أمن الولاية الشمالية زيادة عدد القوات الامنية بمناطق التعدين وتسيير قوات متحركة تجوب انحاء الولاية لحفظ الأمن ومنع التفلتات، وأدانت اللجنة في اجتماع طارئ مع ممثلي وزارة المعادن ما حدث في الشركة التركية من حرق للممتلكات ونهب (الحجر) من قبل المعدنين التقليديين .

ودعا والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري مواطني الولاية والمعدنين الى ضبط النفس تجاه الاوضاع الخاصة التي تمر بها البلاد، مبينا ان الأرض ملك للدولة وليس لاحد الحق أن يأخذ شيئاً بيده، مؤكدا حسم جميع التفلتات بقانون الطوارئ .