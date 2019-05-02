ابرز عناوين الصحف السياسية الصادرة صباح اليوم الخميس 02 مايو 2019م

صحيفة أخبار اليوم:

- قوى التغيير تدعو لمواكب مليونية لتسليم السلطة للمدنيين .

- المجلس القيادي لحركة تحرير السودان يجمد صلاحيات عبد الواحد محمد نور .

- الصادق المهدي : يجب عدم حرمان (الانتقالي) من شرعيته .

- تجمع الطلاب السودانيين وأساتذة الجامعات يرفضون التوجيهات باستئناف الدراسة .

- بينهم عشرات السودانيين : السلطات الليبية تنقذ ٩٦ مهاجرا غير شرعي .

صحيفة الوطن:

- "قوى الثورة" تقبل لجنة وساطة من شخصيات مستقلة

- الجيش: سنظل أوفياء للشعب وندعم إرادته في التغيير

- "مليونية" في ساحة الاعتصام اليوم للمطالبة بسلطة مدنية

- وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن ملاك مصنع السلام للأسمنت

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- قرار بإعفاء الأمين العام للقصر الجمهوري

- البرهان يمتدح مواقف دولة جنوب السودان الداعمة للبلاد

- حميدتى:حل كافةالاشكالات الخاصةبالنفط مع جنوب السودان

- جنوب السودان:لولا تعاون السودان لما وصلنا لهذه الإنتاجية

- انعقاد الاجتماع الاول للجنة العليا لمعرض الكتاب

- رئيس اللجنةالاجتماعية بالعسكري يطلع على مشروع مفوضيةالدمج

- اليوناميد تسلم رئاسةقطاعها في شرق دارفور لجامعةالضعين

- منبر سونا يستضيف حزب الدستور الخميس

- والي شمال كردفان يقف على انسياب الدقيق

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- وصول باخرة محملة ب(10) الف طن من الغاز لميناء بورتسودان

- مبعوث الإتحاد الإفريقي يتلقى تنويراً من المجلس العسكري حول التفاوض مع الفعاليات السياسية

- رئيس اللجنة الاجتماعية يتفقد المراحل الأخيرة لتصحيح إمتحانات الشهادة السودانية

- رئيس اللجنة الاجتماعية يتفقد المراحل الأخيرة لتصحيح إمتحانات الشهادة السودانية

- إتفاق بين المسيرية ونوك لفتح المسارات جنوب بحر العرب

- تعزيز القوات الأمنية بمناطق التعدين بالولاية االشمالية

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- نائب رئيس المجلس والي البحر الأحمر المكلف يعلن إطلاق سراح عدد من نزلاء السجون في إطار برنامج شهر رمضان المعظم

- مساعد أركان القوى الجوية لشئون الدفاع الجوي يصل الولاية في إطار تفقد وحدات القوى الجوية

- والي البحر الأحمر المكلف يتفقد كلية الدراسات البحرية ومعهد الدراسات البحرية

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هيئة إذاعة وتلفزيون غرب دارفــــــــــور

- والي غرب دارفور اللواء ركن عبد الخالق بدوي محمود يخاطب فعاليات الأسبوع العالمي للمرور بالجنينة

- مدير شرطة المرور بالولاية المقدم حيدر علي التوم يكشف عن خطة لتعزيز التوعية المرورية طوال فترة أسبوع المرور والتي تستمرحتى السابع من مايو الحالي

- المدير العام لوزارة التربية والتوجية يعفي عددا من مديري الأقسام بوزارته و تكليف آخرين في مواقعهم

هيئة اذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- والي الولاية المكلف يطلع علي المشروعات وانشطة شبكة تقابو الخيرية في مجال المياه والصحة والايواء بالمحليات ومعسكرات النازحين ومناطق العودة الطوعية .

- والي الولاية المكلف يتفقد والي سير العمل في تركيب صهاريج المياه الجديدة باحياء برنجية والمصانع و السلام توطئة لافتتاحها خلال الايام المقبلة .

- شرطة المرور تحتفل باسبوع المرور العربى للعام 2019 ووالي الولاية المكلف يؤكد اهتمامه بالبنية التحتية لتسهيل حركة سير المركبات والسلامة المرورية .

- ديوان الزكاة بالولاية يدشن برنامج تمليك وسائل الانتاج للاسر الفقيرة الناشطة اقتصاديا بريفي الفاشر لعدد ست وثلاثون اسرة بتكلفة كلية بلغت مليون وخمسائة الف جنيه .

- منظمة ضحي لتنمية المراة والطفل تنفذ برنامج الختان الجماعي للاطفال الايتام والفقراء في اطار مشروعها التي تستهدف ختان الف طفل علي مستوي مناطق الولاية .

هـيئة إذاعة وتلفزيون ولاية وســط دارفـــور.

- والي ولايـة وسط دارفور المكلف اللواء الركن نجـم الدين كرارعبيد يوجه مفوضيـة نزع السلاح وإعادة الدمج والتسريح بالإسراع في تفعيل العمل من خلال البرامج التوعوية لتعزيز السلوك الإيجابي للمسرحين.

- والي الولاية يشيد بجهود مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج والتسريح وبعثة اليوناميد في الدعم اللوجستي والفني للمسرحين من اجل تعزيز ثقافة السلام ورتق النسيج الإجتماعي بالولاية.

- المجلس الولائي لرعاية الطفولة بالولاية بالتعاون مع منظمة رعاية الطفولة العالمية ينظمان ورشة لإطلاق حملة أوقفوا الحرب ضد الأطفال بمشاركة الجهات القانونية والإعلامية بولاية وسط دارفور.

شبكة الشروق نت

- إعفاء الأمين العام للقصر الجمهوري

- "إعلان الحرية" يدعو لـ"مليونية" الخميس

- حصر "أصول" النقابات والاتحادات المهنية

- المهدي يدعو إلى عدم استفزاز "الانتقالي العسكري"

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

- التلميذتان ولاء الصادق احمد محمد من مدرسة القاضي بنات بالنهود وريان ادم محمد عبدالرحيم من مدرسة رفيدة الاساسية بنات (أ) بالفولة احرزتا المرتبة الأولى مشترك في امتحان شهادة الاساس بمجموع 276درجة

- محلية النهود الاولى على مستوى محليات الولاية في شهادة الاساس

- مدرسة رفيدة الاساسية بنات (أ) بالفولة تحتل المرتبة الأولى في شهادة الاساس

- والي غرب كردفان المكلف يوجه وزارة التربية والتوجيه بمعالجة نقاط الضعف في بعض المواد الدراسية

- والي الولاية يختتم زيارته للوزارات بوزارة المالية ويدعو العاملين بتضافر الجهود من أجل ترقية وتطوير الوزارة

- ادارة شرطة المرور بالولاية تدشن اليوم الخميس فعاليات اسبوع المرور العربى