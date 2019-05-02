اجلاء الناشط “ذو النون” من ساحة الاعتصام بالقيادة بعد محاولة الاعتداء عليه

أفاد شهود عيان بساحة اعتصام القيادة العامة بالعاصمة السودانية الخرطوم، عن إجلاء الناشط السياسي “عثمان ذو النون”، وسط حماية من قبضة عدد من الثوار حاولوا الاعتداء عليه، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء عقب خطاب ألقاه على مسرح خصص له غرب سور مبنى القوات الجوية، بحسب ما نقل محرر أخبار الخليج 365.

وتبادل رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر خروجه مهرولا من ساحة الاعتصام وسط حماية من بعض الثوار، وبحسب شهود العيان تمت مطاردته إلى قرب البوابة مما أدى لتدخل بعض أفراد الجيش لحمايته.

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وكان ذو النون قد ظهر على نحو مفاجيء أمسية الأربعاء، على مسرح آخر غرب القوات الجوية أمام القيادة العامة للجيش، خصص له، مغايرا للمسرح الرئيسي لتجمع المهنيين الذي كان قد حدثت فيه ملابسات بعد وصوله إليه من مطار الخرطوم مباشرة قادما من كوالالمبور الاسبوع الماضي.

وتناول خلال خطابه شرحا لمادار في لقائه بنائب المجلس العسكري الفريق أول حميدتي وتلكؤ قوى الحرية والتغيير في المفاوضات، واتصالهم سرا بالسفارة السعودية بالخرطوم مقدمين للمملكة تنازلات وطلبهم لمساعدة قدرها مليون دولار.

وأصبح الناشط ذو النون الذي يتابع صفحته على فيسبوك ما يزيد عن ال٣٥٠ ألف متابع، مثيرا للجدل بعد شعوره بالاقصاء وطرحه لنقاط خلافية مع تجمع المهنيين، الامر الذي جعل الثوار يختلفون حوله مابين معارض له ومؤيد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)