بالفيديو.. شاهد أهداف مباراة برشلونة وليفربول

نجح فريق برشلونة في تحقيق فوز ثمين على نظيره ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة الذهاب من دور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.
أحرز الهدف الأول لبرشلونة لويز سواريز في الدقيقة 26.
وسجل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة بمساعدة من لويس سواريز في الدقيقة 75 من زمن المباراة.
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