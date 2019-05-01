قوى الحرية والتغيير تجهز إعلانا دستوريا لإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية

أفاد مراسل قناة الغد في الخرطوم، اليوم الأربعاء، بأن قوى الحرية والتغيير في السودان أعدت إعلانا دستوريا لإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية.

وأشار إلى أن قوى الحرية والتغيير قررت تأجيل لقاءها بالمجلس العسكري لما بعد مظاهرات الخميس كما دعت إلى ضرورة التوافق لإعلان دستوري مع المجلس العسكري.

ودعت قوى الحرية والتغيير للمشاركة في مليونية غدا الخميس للتأكيد على مطالب الشعب السوداني في سلطة مدنية.

وكانت قيادات سياسية سودانية في الجبهة الوطنية للتغيير قد طالبت بعدم فض اعتصام من أمام قيادة الجيش إلا بعد التأكد من جدية الجيش وانحيازه للشعب.