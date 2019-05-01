عاجل.. البرهان يقيل الأمين العام لرئاسة الجمهورية في السودان

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، قراراً أعفى بموجبه محمد محمد صالح محمد عثمان، من منصب الأمين العام للرئاسة في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي أصدر، الأحد الماضي، قراراً أعفى بموجبه كلاً من العميد محمد المبارك سليمان، مدير إدارة مراسم الدولة، والمهندس قبيس أحمد المصطفى، مدير الإدارة العامة للشؤون الإعلامية برئاسة الجمهورية السابقة.

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد؛ على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكَّل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

والثلاثاء الماضي، أكدت قوى الحرية والتغيير استمرار مطلبها ومطلب الشعب بضرورة نقل السلطة للمدنيين، حتى تحقيق ذلك.