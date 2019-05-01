“إعلان الحرية” يدعو لـ”مليونية” الخميس

دعت قوى “إعلان الحرية والتغيير” قطاعات الشعب السوداني إلى المشاركة في “مليونية الحرية والتغيير”، بمقر الاعتصام أمام القيادة الخرطوم المقرر لها الخميس؛ للمطالبة بسلطة مدنية انتقالية. وأعلن تجمع المهنيين وحلفاؤه تمسكهم بالسلمية في مساعيه نحو التغيير.

وناشد تجمع المهنيين المشاركين في المسيرة بتزيين الشوارع بالجداريات والكتابات الداعمة لتسلم مقاليد الحكم من قبل السلطة المدنية الانتقالية، وفقاً لإعلان الحرية والتغيير.

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وطالب التجمع في بيان بحسب الشروق – “الثوار” بمناقشة الأسر والآباء وحثهم على الخروج في مليونية الغد من أجل تحقيق السلطة المدنية الانتقالية، وفقاً لإعلان الحرية والتغيير.

وبدأت الدعوة لتلك المليونية من قطاعات مهنية وطلابية، عبر صحفة “تجمع المهنيين”، أبرز مكونات قوى “إعلان الحرية والتغيير”، على “فيسبوك”، وكذلك من مدن ومناطق وسط السودان القريبة من العاصمة.

وكان زعيم حزب الأمة القومي، الإمام الصادق المهدي، حذر يوم الأربعاء، قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، وقال إنهم سيسلمون السلطة قريباً إلى إدارة مدنية. وأضاف أنه يجب ألا “نتحداهم” بطريقة تجبرهم على إثبات أنفسهم بطريقة مختلفة”.

وتسعى قوى “إعلان الحرية والتغيير” إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي، كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال اليومين الماضيين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)