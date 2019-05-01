الشورى الفيدرالي يحذر من الفوضى ويدعو لتحكيم العقل

دعا حزب الشورى الفيدرالي إلى ضرورة تحكيم العقل في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد ، وقال على القوي السياسية أن تتوافق للخروج بالبلاد إلى بر الأمان .

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وشدد الأمين السياسي للحزب محمد ديني محمود في حديث صحفي على المحافظة على سلمية الحراك الشعبي ورفض أي شكل من أنواع العنف في هذه المرحلة ، كما أكد على أهمية نبذ ظواهر الإقصاء السياسي ضماناً لخلق دولة القانون في هذه البلاد.

كما دعا “محمود” القوى السياسية إلى تحكيم العقل لتجاوز المرحلة الانتقالية ، وثمن مجهودات القوات المسلحة لإنقاذ البلاد من الفوضى والإنفلات الأمني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)