الشورى الفيدرالي يحذر من الفوضى ويدعو لتحكيم العقل

التاريخ: 01-مايو-2019
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دعا حزب الشورى الفيدرالي إلى ضرورة تحكيم العقل في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد ، وقال على القوي السياسية أن تتوافق للخروج بالبلاد إلى بر الأمان .
وشدد الأمين السياسي للحزب محمد ديني محمود في حديث صحفي على المحافظة على سلمية الحراك الشعبي ورفض أي شكل من أنواع العنف في هذه المرحلة ، كما أكد على أهمية نبذ ظواهر الإقصاء السياسي ضماناً لخلق دولة القانون في هذه البلاد.
كما دعا “محمود” القوى السياسية إلى تحكيم العقل لتجاوز المرحلة الانتقالية ، وثمن مجهودات القوات المسلحة لإنقاذ البلاد من الفوضى والإنفلات الأمني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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