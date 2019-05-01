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إعفاء الأمين العام للقصر الجمهوري

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 01-مايو-2019

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إعفاء الأمين العام للقصر الجمهوري

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، يوم الأربعاء، قراراً أعفى بموجبه محمد محمد صالح محمد عثمان، والذي كان يشغل منصب الأمين العام برئاسة الجمهورية السابقة بحسب ما نقلته الشروق .

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وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي أصدر يوم الأحد، قراراً أعفى بموجبه كلاً من العميد محمد المبارك سليمان مدير إدارة مراسم الدولة، والمهندس قبيس أحمد المصطفى مدير الإدارة العامة للشؤون الإعلامية برئاسة الجمهورية السابقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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