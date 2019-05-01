المجلس العسكري يقف على سير عمليات تصحيح الشهادة السودانية

أشاد الفريق أول طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد رئيس اللجنة الاجتماعية والفئوية بالمجلس العسكري الانتقالي بالدور الرائد الذي ظل يلعبه المعلمون في تنشأة الأجيال الصالحة التي تصون وتحفظ الوطن. وثمن لدى تفقده اليوم (الأربعاء) المراحل الأخيرة من العمل في تصحيح امتحانات الشهادة السودانية بوزارة التربية والتعليم الجهد الخالص والصادق للمعلم السوداني الذي أكسب هذه الشهادة سمعة عالمية طيبة.

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وأكد رئيس اللجنة الفئوية أن بناء الوطن يمثل أولوية في أجندة المرحلة وأن الحراك السياسي يجب أن يوازيه جهد تنموي يعزز الاستقرار للمواطن.

وأعرب الفريق أول صلاح عن أمله بأن يدخل طلاب الشهادة السودانية لهذا العام الجامعات في بيئة أكاديمية مواتية تمكنهم من التحصيل العلمي على الوجه المطلوب.

من جانبه قال وكيل وزارة التربية والتعليم الطاهر حسن الطاهر بحسب ما نقلته “الصيحة الآن” إن زيارة رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي تؤكد اهتمام المجلس بالقضايا الوطنية والقومية في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلاد وتمثل دفعاً معنوياً كبيراً للمعلمين يصب في تجويد الأداء .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)