دعوة لعقد مؤتمر دارفوري خاص بأبناء الإقليم

أكد رئيس الكيان الجامع للسلام المستدام أن النظام السابق لم تكن لديه جدية في تحقيق السلام، وطالب بضرورة إعادة الإعمار والتنمية وتنمية الأراضي والحواكير وتنفيذ التعويضات وعودة النازحين واللاجئين وتحقيق التصالح والحوار الدارفوري الدارفوري.

وقال د. فارق خلال مؤتمر صحفي للكيان الجامع، بمنبر وكالة السودان للأنباء، يوم الأربعاء، إن مجتمع دارفور ليس مستعداً لتكرار إخفاق تجربتي السلام السابقتين اللتين أضرتا بمسارات السلام الشامل والدائم،

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مشيراً إلى ضرورة عقد مؤتمر دارفوري خاص بأبناء دارفور على مستوى المحليات والولايات، وصولاً للمؤتمر الجامع للإقليم حتى تكون مخرجاته أرضية صلبة ترفد التفاوض بالرؤى والأفكار من أجل الوصول إلى تحقيق السلام العادل.

ودعا رئيس الكيان بحسب الشروق – إلى تكوين كيانات وطنية تعبر عن العقل الجمعي للغايات الكبرى لمواطنيها، لا سيما في هذه المرحلة الفاصلة بين الماضي والمستقبل الذي يتم خلاله تحقيق الطموحات المتمثلة في السلام والحرية والعدالة والنماء والاستقرار.

وأشار فاروق إلى أن الكيان الجامع للسلام المستدام يطالب بتحقيق دولة العدالة والقانون وقفل الأبواب أمام الإفلات من حكم القانون، ولا بد من إجراء المحاكمات العادلة لكل من أجرم في حق الشعب السوداني، سواء كان أمام القضاء الوطني أم القضاء الانتقالي أو الدولي “المحكمة الجنائية الدولية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)