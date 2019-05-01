بالفيديو : هتافات على طريقة الثوار للعشرات من أفراد الشرطة احتجاجاً على أوضاعهم

التاريخ: 01-مايو-2019 فى : أخبار 94 مشاهدة تناول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعشرات من أفراد قوات الشرطة وهم ينددون ويهتفون بضعف حجم حزمة سلة المواد التعاونية على طريقة هتافات الثوار مرددين بـ(الكيس تعبان .. أكلو الكيزان). وتأتي الخطوة عقب إضراب النقباء وما دون من قوات الشرطة أمس الأول والذي جاء على خلفية جملة من المطالب أبرزها ضعف الراتب. وقد وجد المقطع إعجاب ومشاهدة واسعة من رواد التواصل الإجتماعي. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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