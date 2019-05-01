حصر “أصول” النقابات والاتحادات المهنية

وجه مسجل عام تنظيمات العمل، المستشار العام عوض جعفر محمد علي، يوم الأربعاء، بحصر الأصول العقارية والمنقولة والشركات والشراكات والصناديق الاجتماعية وغيرها، بجانب حصر الأسهم والصكوك في البنوك والشركات والحسابات في المصارف وحركة الحساب من 1-4-2019م.

Advertisements

وتأتي الخطوة إنفاذاً للقرار الخاص بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل، كما وجه المسجل بحصر العقود والالتزامات والحقوق لدى الغير والمعاملات التجارية والالتزامات تجاه المنظمات الدولية والإقليمية، بجانب الموظفين والعاملين .

ووجه المسجل العام بحسب الشروق – بعدم التصرف بأي تصرفات ناقلة للملكية خلال هذه الفترة، إلى حين انعقاد الجمعيات العمومية، على ألا يؤثر القرار على التزامات الاتحاد تجاه الغير والنواحي الاجتماعية والتكافلية والإنسانية لمنسوبي النقابات والاتحادات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)