أندية الدوري الممتاز تطالب بتجميد البطولة

خرجت أندية الدوري الممتاز، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بمقر اتحاد الكرة، بقرار صياغة مذكرة تطالب بضرورة تجميد منافسات البطولة.

وترأس اجتماع أندية الدوري السوداني، الدكتور حسن علي عيسى الأمين العام المكلف لنادي الهلال، بحضور 14 ناديًا، وتخلف فقط المريخ الفاشر والشرطة القضارف.

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وتناول ممثلو أندية الدوري المحلي، الواقع الأمني والسياسي للسودان، بالإضافة إلى ظروف أخرى تحاصر الأندية كالظروف الاقتصادية.

وكلفت أندية الدوري الممتاز، لجنة من 5 أفراد، لصياغة مذكرة تتضمن كافة الأمور التي ناقشها الاجتماع لتجميد منافسات البطولة، سيتم تقديمها إلى كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني.

يذكر أن اللجنة المنظمة للمسابقات باتحاد الكرة، اتخذت قرارًا أمس الثلاثاء، بتعليق مسابقة الممتاز لمدة أسبوع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)