المجلس العسكري يعد بحل مشكلات النفط والمعابر مع الجنوب

وعد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بحل مشكلات النفط والمعابر بين السودان وجنوب السودان، في وقت وجيز، وقال إن الدولتين شعب واحد، وأكد على العلاقة الطيبة التي تربطهما، حاثاً على تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.

والتقى نائب رئيس المجلس في مكتبه بالقيادة العامة، يوم الأربعاء، بمبعوث دولة جنوب السودان وزير النفط، فالدر إزيكل، وسفيرها بالخرطوم، ميان دوت.

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وقال السفير ميان دوت في تصريحات صحفية، بحسب ما نقلته الشروق عن الإعلام الإلكتروني لقوات الدعم السريع، إن وزير النفط حضر مبعوثاً من حكومة الجنوب، للقاء نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو، وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة عديد من القضايا التي تهم البلدين، مشيراً إلى أنه ركز على مشكلات النفط وفتح المعابر بين البلدين.

وكشف السفير عن أن نائب رئيس المجلس العسكري تجاوب معهم بصورة طيبة، ووعدهم بتوجيه الجهات المختصة لحل مشكلة النفط بصورة عاجلة عقب نهاية الاجتماع، بجانب مشكلة فتح المعابر، وختم حديثه بقوله “المبعوث اطمأن لمخرجات الاجتماع، لأن الفريق أول محمد حمدان رجل عملي”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)