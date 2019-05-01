بث مباشر.. مباراة برشلونة وليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يحل بعد قليل، فريق ليفربول ضيفا على ملعب كامب نو أمام فريق برشلونة في مباراة الذهاب من دور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قال في أثناء المؤتمر الصحفي قبل مباراة اليوم: "ستكون المباراة صعبة للغاية، لكنني لم أكن متحمسًا أكثر لخوضها".