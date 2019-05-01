قرارات جديدة لمجلس الاحتياطي الأمريكي حول أسعار الفائدة

قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة، مؤكدا أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة قوية وثابتة. فيما قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير في نطاق من 2.25 إلى 2.50 بالمئة. وكرر المجلس القول بأنه "سيتحلى بالصبر" في تقرير أي زيادات إضافية لسعر الفائدة القياسي للإقراض، كما قرر إبقاء أسعار الفائدة مستقرة.

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