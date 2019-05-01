رئيس الأركان المشتركة: القوات المسلحة ستظل داعمة وحارسة لخيارات الشعب

أكد الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة أن القوات المسلحة ستظل دائماً داعمة وحارسة لخيارات الشعب ، مجدداً التزامها بالوقوف مع الشعب حتى تحقق أهداف الثورة بما يقود للأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

واستقبل الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة صباح اليوم (الأربعاء) نظيره الفريق أول قبريال جوك ريك رئيس أركان قوات الدفاع الشعبية بجمهورية جنوب السودان الذي يزور البلاد بحضور أعضاء رئاسة الأركان المشتركة.

وقال الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب ، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره بدولة جنوب السودان قبريال ريال إن الجيش سيظل وفياً للشعب، وسيقف إلى جانبه بعيداً عن التخريب والانفلات الأمني.

وأوضح أن زيارة رئيس الأركان بدولة الجنوب للبلاد، تأتي لتأكيد وقوف الأخوة بدولة جنوب السودان مع الشعب السوداني والإطلاع على الوضع الراهن ، مشيراً إلى أنه أوضح للوفد أن ما قامت به القوات المسلحة، جاء انحيازاً لخيار الشعب وثورته كما فعلت ذلك سابقاً في ثورتي أكتوبر ١٩٦٤ وأبريل ١٩٨٥، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائما داعمة وحارسة لخيارات الشعب السوداني ، مجدداً التزامها بالوقوف مع الشعب حتى تحقق أهداف الثورة بما يقود للأمن والاستقرار فى ربوع البلاد.

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وأكد موقف السودان الثابت والداعم لاستقرار دولة جنوب السودان باعتبار دور السودان المحوري والرئيس في توقيع اتفاق السلام في دولة الجنوب.

من جانبه أكد الفريق أول قبريال جوك ريك رئيس أركان قوات الدفاع الشعبية بدولة جنوب السودان، أن زيارتهم للسودان تأتي نيابة عن شعب وحكومة جنوب السودان، لتعبر عن روح التضامن مع السودان الشقيق، مضيفاً أن شعب السودان وجنوب السودان هما شعب واحد في دولتين يتأثران ببعضهما البعض في كل المجالات، خاصة في مجال الأمن والاستقرار.

وأشار الفريق قبريال إلى إن السودان قدم نموذجاً راقياً ومتحضراً في التعامل مع الأوضاع الأخيرة مما يدل على الوعي والحكمة، مضيفاً أن تعامل القوات المسلحة والقوى السياسية مع الوضع الراهن قدم نموذجاً لدول القارة الأفريقية والعالم.

وأشار إلى المصير المشترك والروابط التي تجمع بين السودان ودولة جنوب السودان وشعبيهما، مؤكداً أن جنوب السودان سيظل داعماً للاستقرار والأمن في السودان.