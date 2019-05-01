المحكمة تؤجل النطق بالحكم في قضية فيديو إغتصاب فتاة المنشية

قطعت محكمة جنايات الخرطوم شمال ، موعداً منتصف الشهر الحالى للنطق بالحكم في ملف الشاب الذي يظهر في مقطع فيديو يغتصب سيدة عنوة بالطريق العام تحت تهديد السلاح الابيض وذلك بضاحية المنشية بالخرطوم , فيما أرجاءت المحكمة جلسة اليوم التي كانت محددة للقرار لعدم احضار المتهم من السجن.

وكان قد اغلقت المحكمة التي يتراسها القاضي عاطف محمد عبدالله قضية دفاع المتهمين الاربعة مع المتهم الاساس واخرين باستلام مال مسروق لاستغناءهم عن شهود دفاعهم بعد ان تعزر حضورهم للمحكمة ، يذكر ان المحكمة في وقت سابق استمعت لقضيتي الاتهام والدفاع وفي المقابل أنكر المتهم الاساسي جميع التهم ضده بالبلاغات من اغتصاب ونهب وسرقة تحت تهديد السلاح ، في الاتجاه ذاته اقر بقية المتهمين بشرائهم بعض المسروقات من المتهم الاساسي الا انهم لم يكونوا يعلمون بانها اشياء مسروقة.