جنوب السودان تعيد ثالث حقول النفط للإنتاج

أعرب ازيكيل لول قاتكوث وزير البترول بدولة جنوب السودان عن سعادته باعادة ضخ النفط من حقل النار بولاية روينق بانتاج (5000) برميل يومياً كبداية ترتفع تدريجياً في مقبل الايام .

واوضح أن حقل النار يعد ثالت الحقول التي دخلت الانتاج بعد توما ثاوث وحقل الوحدة حسب الخطة الموضوعة لإعادة تشغيل ضخ النفط من حقول دولة جنوب السودان، مشيدا بجهود الشركات العاملة فى مجال البترول لمواصلتهم العمل بصورة ممتازة، منوها الى التزامه بتسهيل كافة الامكانيات التي تعين الشركات على اداء مهامها بالوجه المطلوب، معلناً أن نفط بلاده يتدفق بسلاسة وانه تم حل المشكلات المتعلقة باستيراد المواد الكيماوية اللازمة للحفر والانتاج .

وطمأن شعب جنوب السودان بأن النفط يتدفق دون اي صعوبات حسب الاتفاقية الموقعة بين السودان وجنوب السودان، مشيداً بتعاون دولة السودان والاشقاء فيها، مؤكدا بالقول "لولا تعاونهم لما استطعنا اعادة انتاج البترول بدولة جنوب السودان" .

واكد المهندس عقيل عبدالسلام المدير العام للاستكشاف والانتاج النفطي بوزارة النفط والغاز استمرار التعاون الفني بين دولتي السودان و جنوب، مهنئاً شعب جنوب السودان باعادة الضخ من حقل (النار) بعد توقف دام لمدة 6 سنوات، مشيراً الى أن هذا العمل تم بالتعاون المثمر والاخوي بين الدولتين الشقيقتين من اجل شعوبهما ومع الشركات الوطنية والاجنبية، متمنياً أن تعود بقية الحقول تباعاً لفائدة البلدين.

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من جانبه أكد والي ولاية روينق (طم مشار) سعادته بالحدث التاريخي والاقتصادي بافتتاح حقل النار للبترول والذي يرجع فضله للقيادة السياسية في دولة جنوب السودان، مشيراً الى أن افتتاح الحقل يعد اضافة اقتصادية للدولة ويسهم في حل بعض المشاكل ويوفر فرص عمل للخريجين من دولة جنوب السودان .

وافاد مدير الشركة الصينية (CPECC) التي نفذت مشروع اعادة الضخ بحقل النار بأن افتتاح مشروع اعادة الضخ يعتبر أحد المشروعات التي تتعاون فيها الشركة مع الشركة المشغلة لحقول الجنوب (شركة جيبوك) وانهم على استعداد لتنفيذ كافة الأعمال وفق الاتفاقيات وبصورة فنية عالية ، معلناً استعدادهم لإعادة بقية الحقول التي تشملها اتفاقية اعادة الضخ.

وأفاد المهندس أنجلو شول دونقوي نائب رئيس شركة جيبوك المشغلة لحقول الجنوب أن اعادة الانتاج في حقل النار يعد أول مشروع تعاون مع الشركة الصينية CPECC وأن حقل النار يعد ثالث حقل يرجع للانتاج النفطي بعد توما ثاوث والوحدة، معلناً استعدادهم للتعاو ن مع كافة الشركاء في اعادة تشغيل حقول الجنوب .