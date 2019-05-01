تواصل مسيرات الطرق الصوفية لاعتصام القيادة

تواصلت مسيرات الطرق الصوفية المتوجهة إلى القيادة العامة تضامنا مع الشعب والمجلس العسكري من أجل التأييد وتحقيق مطالب الثورة حيث سيرت الطريقة السمانية والمجمع الصوفي أمس مسيرة نادت بإعادة الأمن والاستقرار والإصلاح.

وأكد رجال الطرق الصوفية في استطلاع حسب وكالة السودان للأنباء أنهم مع التغيير والحرية وممارسة كل العقائد الدينية التي أوصى بها رسول الأمة عليه الصلاة والسلام.

وقال الشيخ محمد الأنور إمين الإعلام بالمجمع الصوفي العربي إنهم سيروا أكثر من خمس مسيرات متواصلة مشاركة في الثورة باعتبارهم جزء أصيل من هذه الثورة، مطالبا بإعادة الأمن للسودان وأن يعود للسودان دينه وأخلاقه بالإضافة إلى الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

وأوضح السيد حسن أحمد عبد الوهاب الكباشي ممثل طريقة الشيخ الكباشي أن أهداف المسيرة الموافقة مع قوى التغيير والحرية وتضامنا مع الشعب حتى تتحقق كل المطالب.