تواصلت مسيرات الطرق الصوفية المتوجهة إلى القيادة العامة تضامنا مع الشعب والمجلس العسكري من أجل التأييد وتحقيق مطالب الثورة حيث سيرت الطريقة السمانية والمجمع الصوفي أمس مسيرة نادت بإعادة الأمن والاستقرار والإصلاح.
وأكد رجال الطرق الصوفية في استطلاع حسب وكالة السودان للأنباء أنهم مع التغيير والحرية وممارسة كل العقائد الدينية التي أوصى بها رسول الأمة عليه الصلاة والسلام.
وقال الشيخ محمد الأنور إمين الإعلام بالمجمع الصوفي العربي إنهم سيروا أكثر من خمس مسيرات متواصلة مشاركة في الثورة باعتبارهم جزء أصيل من هذه الثورة، مطالبا بإعادة الأمن للسودان وأن يعود للسودان دينه وأخلاقه بالإضافة إلى الإصلاح الاقتصادي والسياسي.
وأوضح السيد حسن أحمد عبد الوهاب الكباشي ممثل طريقة الشيخ الكباشي أن أهداف المسيرة الموافقة مع قوى التغيير والحرية وتضامنا مع الشعب حتى تتحقق كل المطالب.
كانت هذه تفاصيل خبر تواصل مسيرات الطرق الصوفية لاعتصام القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.