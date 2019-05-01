إيران تعلن موقفها من سعي واشنطن تصنيف الإخوان تنظيماً إرهابياً

أعلن وزير وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف موقف بلاده من سعي الولايات المتحدة لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا .
وقال طريف للصحفيين على هامش مؤتمر تستضيفه الدوحة إن ”الولايات المتحدة ليست في وضع يؤهلها بأن تبدأ في تصنيف الآخرين كمنظمات إرهابية ونحن نرفض أي محاولة أمريكية فيما يتعلق بهذا الأمر… الولايات المتحدة تدعم أكبر إرهابي في المنطقة، وهي إسرائيل“.
ويأتي تصريح ظريف غداة استقباله من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء أمس الثلاثاءعلى مأدبة عشاء ضمن مجموعة أخرى من الوزراء على هامش لقاءات الجلسة السادسة عشر لوزراء خارجية دول أعضاء حوار التعاون الآسيوي (ACD).
وقال البيت الأبيض أمس الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب يعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على الجماعة وداعميها الإقليميين.
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