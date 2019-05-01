صحيفة: تحرك الإدارة الأميركية تجاه "الإخوان" ضربة قاصمة لقطر وتركيا

قالت صحيفة خليجية، في افتتاحيتها بعنوان "ضربة قاصمة" إن تحرك الإدارة الأميركية لتصنيف "الإخوان" تنظيماً إرهابياً وجه ضربة قاصمة، ليس لمنبع التطرف المتمثل بهذه الجماعة فحسب، وإنما أيضاً لكل من يموّلها ويؤويها، وفي المقدمة بالتأكيد قطر وتركيا.

و نوهت صحيفة صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "اليمن العربي" - "بأن أهمية الخطوة تكمن في التنسيق بشأنها بين فريق الأمن القومي الأميركي وزعماء المنطقة، بما يؤكد التوافق المشترك على خطورة هذه الجماعة وارتباطها بطريقة أو أخرى بمعظم، إن لم يكن كل التنظيمات المتطرفة في أنحاء العالم.

واضافت انه بانتظار تحديد لائحة العقوبات، تبدو توقعات الإجراءات المنتظرة مبشرة لجهة فرض قيوداقتصادية وحظر سفر على أفراد وشركات يشتبه بارتباطها بهذه الجماعة التي حان الوقت لضمها إلى جانب أقرانها من "داعش" و"القاعدة" و"بوكو حرام" وغيرها من الجماعات الإرهابية المسؤولة عن هدر دماءالأبرياء.

و اشارت الى ان تصنيف "الإخوان" بالإرهاب، خطوة أولى لن يكون صداها في مصر التي عانت الأمرين من هذه الجماعة، وإنما في الدول المصرة على حماية هذه الجماعة وإيوائها وتسهيل تحركاتها والتي ستكون ملزمة بتنفيذ أي قرار أميركي بالعقوبات وتحمل مسؤولية أي انتهاك في هذا الصدد..و التحرك الأميركي لإنجاحه لابد من خطوات مماثلة أيضاً في أوروبا، لأنه في البحث عن خطط اجتثاث الإرهاب من جذوره، يجب تحديد المنبع، أي المسؤول الأول عن الفكر المتطرف وهو «الإخوان»