أمريكا تدرج زعيم "جيش محمد" على لائحة الإرهاب الدولية

أدرجت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، زعيم جماعة "جيش محمد" المتشددة الباكستاني مسعود أزهر، على لائحة الإرهاب الدولية.

وقال دبلوماسيون إن لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي أدرجت مسعود أظهر زعيم جماعة جيش محمد المتشددة المتمركزة في باكستان في القائمة السوداء اليوم الأربعاء بعد أن تخلت الصين عن معارضتها لهذه الخطوة.

ونفذت جماعة جيش محمد هجوما في 14 فبراير في كشمير أودى بحياة 40 على الأقل من رجال الأمن الهنود في أدمى هجوم بالمنطقة المتنازع عليها خلال تمرد الجماعة المستمر منذ 30 عاما.

وزاد الهجوم التوترات بين باكستان والهند الجارتين اللتين تتمتعان بقدرة نووية.