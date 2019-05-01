أدرجت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، زعيم جماعة "جيش محمد" المتشددة الباكستاني مسعود أزهر، على لائحة الإرهاب الدولية.
وقال دبلوماسيون إن لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي أدرجت مسعود أظهر زعيم جماعة جيش محمد المتشددة المتمركزة في باكستان في القائمة السوداء اليوم الأربعاء بعد أن تخلت الصين عن معارضتها لهذه الخطوة.
ونفذت جماعة جيش محمد هجوما في 14 فبراير في كشمير أودى بحياة 40 على الأقل من رجال الأمن الهنود في أدمى هجوم بالمنطقة المتنازع عليها خلال تمرد الجماعة المستمر منذ 30 عاما.
وزاد الهجوم التوترات بين باكستان والهند الجارتين اللتين تتمتعان بقدرة نووية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تدرج زعيم "جيش محمد" على لائحة الإرهاب الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.