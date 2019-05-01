رفض استقالة ضابط اتهم قيادات شرطية بحماية المفسدين

رفضت الشرطة السودانية قبول الاستقالة التي دفع بها الملازم حمزة موسى احتجاجاً على منعه من القبض على لواء “م” بالقوات المسلحة والمتهم في بلاغ احتيال.

وأكدت مصادر شرطية حسب صحيفة”باج نيوز”، إن إدارة المباحث الجنائية بالخرطوم التي يتنسب إليها الملازم رفضت قبول إستقالته دون توضيح أسباب، وأشارت المصادر إلى أن الإدارة ستخضع الملازم للمحاسبة إدارياً.

وكان الملازم حمزة نشر على حائطة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تفاصيل منعه من القبض على ضابط “الجيش”، وقال إن مواطناً دون بلاغاً في مواجهة لواء بالمعاش وأنه بعد المتابعة والرصد تم إلقاء القبض عليه جوار مستشفى السلاح الطبي بأم درمان، لكنه رفض تنفيذ أمر القبض.

واشار إلى أن الضابط المتهم احتمى بقوة عسكرية بالقرب من المجلس الوطني قائلاً “ذهبنا لمكتب قائد المنطقة برتبة لواء وبعد ساعات اتصل بي رئيس القسم وقال لي لا تنفذ أمر القبض وعد للقسم”.

واتهم قيادات تقف ضد تنفيذ القانون وتحمي المفسدين قائلاً إنه تقدم باستقالته من الشرطة.