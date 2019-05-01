عضو بالكونجرس يتقدم بقانون يصنف الإخوان كمنظمة إرهابية

قال تيد كروس، عضو مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه تقدم بقانون يصنف جماعة الإخوان ضمن المنظمات الإرهابية.
وتابع من بعض الأحداث التى تشير إلى إهمال إدارة أوباما للإرهاب وعلمه البعض هو أن أحد العاملين فى قسم مراقبة أمن الإنترنت الأمريكى قام بحذف وتغيير حوالى 800 تسجيل لإزالة المكالمات التى لها علاقة بالجهاد وجماعة الإخوان المسلمين، مضيفا: جاء هذا القرارا مكتوبا من البيت الأبيض بمسح هذه الإيحاءات.
وتابع "أن نكون بهذا القدر من عدم المبالاة هذا أمر خطير ويعرضنا للخطر، مضيفا" بعض الناس قد لا يعلمون أن شعار جماعة الإخوان المسلمين هو الجهاد طريقنا وأن الموت من أجل الله هو أعلى درجات الإيمان".
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