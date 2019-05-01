والي النيل الأبيض يؤكد دور الشرطة تحقيق السلامة المرورية

حيا والي ولاية النيل الأبيض المكلف اللواء الركن حيدر علي الطريفي قوات شرطة المرور لدورهم الكبير في توعية سائقي المركبات العامه وتحقيق السلامة المرورية للمواطنين عبر الانتشار الكثيف علي طول طريق المرور السريع.

وأكد الطريفي خلال مخاطبته يوم الأربعاء برئاسة شرطة مرور الولاية بربك احتفال شرطة مرور النيل الأبيض باسبوع المرور العربي والذي يجئ تحت شعار ( القيادة الامنة تضمن سلامتك وسلامة الاخرين) اهتمام حكومتة بمعاش الناس وتحقيق الأمن من توفير الدقيق والوقود والسلع الضرورية ودعا شرطة المرور بعدم منح رخصة القيادة إلا لمن يستحقها بعد اجتياز الاختبار النظري والعملي ومراجعة اللوحات والتظليل للعربات من اجل سلامة المواطنين وطالب با قامة الورش للمواطنين من اجل تبصيرهم وارشادهم بقوانين المرور .

من جانبة قال مدير شرطة الولاية اللواء شرطة عصام الدين علي عبدالله ان الاحتفال باسبوع المرور العربي ياتي سنويا وتحتفل بة كل الدول العربية واوضح ان شعار هذا العام لة معاني ودلالات ورسالةللجميع اذا التزمنا بها تتحقق سلامة مستخدمي الطريق واشار الي الدور المتعاظم لمجلس وزراء الداخلية العرب في اجراء البحوث لكل الحوادث التي تحدث في الدول العربية لتحليلها لمعرف اسباب حدوثها واثني علي رجال المرور المنتشرين علي طول الطرق.

من جهته اوضح مدير شرطة مرور الولاية العقيد خالد حمدنا الله ان ادارته درجت سنويا علي اقامة اسبوع المرور العربي تحت شعارات مختلفة ذات مدلول ومعني ومغذي تصب في مصلحة المواطن ومستخدمي الطريق وتؤكد حرص الادارة العامة للمرور في الوطن العربي علي سلامة المواطنين قال ان هذا الاسبوع يركز علي الجانب الخدمي ونشر ثقافة المرور والارشاد كما يشمل الاسبوع نسبة تخفيض 50 في المائة في كافة المعاملات المرورية في رخص القيادة ورخص المركبات وتحويل الملكية واشار الي ان الحوادث المرورية اصبحت هاجس ومهدد اكثر من الحروب واكد التزامهم بتنفيذ شعار هذا الاسبوع.