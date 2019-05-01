الاتحاد الإفريقي يطالب المجلس العسكري السوداني بتسليم الحكم لمدنيين خلال 60 يوما

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال الاتحاد الإفريقي إنه يتحتم على المجلس العسكري السوداني تسليم الحكم إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية خلال 60 يوما.

وأضاف الاتحاد في بيان صدر أمس الثلاثاء أنه شعر “بألم عميق” لأن الجيش لم يتنح جانبا ويسلم السلطة إلى مدنيين خلال فترة الخمسة عشر يوما التي حددها الاتحاد الإفريقي الشهر الماضي.

وذكر البيان أن مهلة الستين يوما هي التمديد الأخير للمجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة للمدنيين. روسيا اليوم

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