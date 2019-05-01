خبير رياضي يحذّر من مغبة إلغاء النشاط الرياضي ويضع هذه الخيارات…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حذّر خبير رياضي من مغبة إلغاء النشاط الرياضي في السودان، مؤكدًا أنّ ذلك سينعكس على النواحي الاقتصادية بشكلٍ كبير.

وقال الكابتن محمود جبارة السادة في تصريح لـ”باج نيوز” إن الإلغاء أو التجميد للنشاط الرياضي سيؤثر لإرتباطه بالتدريب وموظفي الأندية والاتحادات وقطاعات أخرى.

وأوضح السادة أنّ خطوة تعليق مباريات الدوري الممتاز مع برمجة مباراة الشرطة القضارف والهلال الخرطوم في مرحلة المجموعات أمر غير منطقي، وأبان أنّ القرار لم يدرس بشكلٍ كافٍ.

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ووضع محمود جبارة السادة ثلاثة خيارات أمام اتحاد كرة القدم السوداني لتجاوز الأزمة الحالية.

وأضاف” أعتقد أن القرار الأفضل لاتحاد الكرة كان يجب أنّ إلا يخرج من أداء المباريات دون جمهور مع تعويض الأندية ماليًا، أو إلغاء دورى النخبة واستمرار الوسيط لارتباطه بالصعود والهبوط على أن تلعب المباريات دون جمهور وتعوّض أندية التحدى وبذلك يمكن تحاشي المباريات ذات الحساسية الكبيرة، أو إلغاء الدورى، ويتمّ تصعيد أربعة أندية من الوسيط”؟

يشار إلى أنّ اتحاد كرة القدم السوداني كان قد أصدر قرارًا مفاجئًا”الثلاثاء” قضى بتعليق النشاط الرياضي إلى أجلٍ غير مسمى.