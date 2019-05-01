عوض شكسبير : الرجل السوداني مثل (الفلاش) ومعجباتي كبيرات السن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نفى الممثل الكوميدي عوض شكسبير الأقوال التي تشير إلى تعرضه لمواقف محرجة بسبب رسائل من قبل المعجبات خاصة من الجيل الجديد ،موضحاً بأن أغلب المعجبات به من كبيرات السن اللواتي لا يملكن هواتف حديثة وأنهن ما زلن يستخدمن الهواتف الثابتة.

وذكر شكسبير خلال استضافته في برنامج (عشرة ونسة) الذي يقدمه اللاعب محمد مصطفى المشهور بالبرنس – ذكر بأنه يمتلك العديد من المواهب مثل التأليف والإخراج وكتابة الشعر – مضبفاً بطريقته الكوميدية (وبحول رصيد وعامل فك وتركيب ذخيرة) .

و أضاف الكوميدي عوض شكسبير بأن السوداني أصبح مثل (الفلاش) يجمعون بين أكثر من موهبة وحرفة ومهنة معلقاً بقوله (سبع صنايع والبلد ضايع) ، مشيراً إلى أن السودان يستمتع بكثير من الخبرات والكفاءات ولكن هل تستثمر في (الحفرة دي).