الرئيس الإيراني روحاني: قدرات أمريكا ليست بحجم “لسانها الطويل”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني قدرات الولايات المتحدة الأمريكية “ليست بحجم لسانها الطويل”، على حد قوله.

وأكد روحاني خلال مراسم تدشین عدة مشاریع مائیة وترابیة وكهربائیة في كرمانشاه (غرب) “نحن نعرف المنطقة. إن قوة وقدرة إیران أفضل من الأمریكان”.

وتابع: “إننا الیوم نشاهد اقتدار ومثابرة الشعب فی الوقت الذي یرفع العدو صوته بالصراخ”، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال الرئيس الإيراني “سنبیع نفطنا. وإذا وصلتنا أموال أقل من خلال بیع النفط فسنقوم بتعویضها من مصادر أخرى”، مؤكدا أن “كلام المسؤولین الأمریكیین لا أساس له لأننا نعرف المنطقة و قوة وقدرة إیران أفضل منهم”.

وأضاف روحاني “لا نكن العداء لأحد ولكننا لا نقف مكتوفي الأیدي حیال المؤامرات، سنرد وسنقاوم”.

وتابع الرئیس روحاني إن مشاریع الموارد المائیة والترابیة التی تم افتتاحها الیوم الأربعاء، هي الأضخم في تاریخ إیران مؤكدا أن هذه المشاریع ضخمة ومصیریة للمنطقة وسیكون لها تأثیر كبیر علیها.

وأشار إلى كارثة السیول الأخيرة في البلاد قائلا “تعرض المواطنون هذا العام لخسائر وسنبذل جهودنا لتعویضها. هذه الحكومة أنشأت 37 سدا وهناك خمسة سدود أخرى قید الإنشاء”.

وتضرر نحو 1900 مدينة وقرية من السيول وأمطار غزيرة على غير المعتاد بدأت في التاسع عشر من مارس/آذار.

وقتلت الكارثة 62 شخصا، وتجد وكالات الإغاثة صعوبة في التغلب على تداعياتها. وانتقل 86 ألف شخص إلى أماكن إيواء طارئة وفرتها الحكومة.