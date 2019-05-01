شيطان التفاصيل.. بقلم عثمان ميرغني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لا يمكن أن نكسب 90 دقيقة من عمر المباراة ثم نخسر النتيجة في الزمن بدل الضائع.. أربعة أشهر من المظاهرات خلفت وراءها الشهداء والمصابين والأسر المكلومة في فلذات أكبادها وآلاف المعتقلين الذين ظلوا وراء جدران السجون لأشهر طويلة.. كل هذا المخاض المؤلم انتهى إلى ساعة النصر التي تحققت بإزاحة نظام قهر الشعب السوداني ثلاثة عقود حسوما..

الآن في الدقيقة 90، الكرة تبدو أقرب إلى هز شباكنا لا شباك أهدافنا..

المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير تمر بمأزق الجمود المفضي للفشل.. وبصراحة ليست المشكلة هنا، بل في مكان آخر جد خطير..

المشكلة أن هناك (طرف ثالث) يستثمر في هذه الخلافات وحالة الانسداد.. طرف يخطط لإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل 19 ديسمبر 2018.. طرف متضرر ويؤذيه فرح الشعب بالنصر الكبير..

ولا سبيل لقفل الطريق أمام هذا الطرف الثالث الا باختراق سريع وقوي للوضع الراهن.. تسديد الهدف الذهبي وانهاء المباراة.. في انتظار مواصلة المشوار في مونديال نهضة الامة السودانية..

لابد اليوم، بالتحديد اليوم، أن تنجح جولة المفاوضات بين المجلس العسكري و قوى اعلان الحرية والتغيير الممثلة للحراك الجماهيري السوداني.. وطالما أن الطرفين متفقان على مستويين من أصل ثلاثة مستويات للحكم.. فلماذا لا تكون ضربة البداية بالمتفق عليه.. وتأجيل المختلف عليه قليلا..

طالما هناك اتفاق بين الطرفين على أن مجلس الوزراء يتكون من الخبراء المدنيين فلماذا لا تكون البداية من هنا، تسمية رئيس الوزراء، وربما تكملة لائحة الوزراء كلهم حتى تبدأ الحكومة في ممارسة صلاحيتها ريثما ينتهي بقية جدول المفاوضات حول المستويين الآخرين.. المستوى السيادي والتشريعي..

في تقديري أن الشباب السوداني الصابر المثابر الذي أمضى ثلاثة أسابيع يلتحف السماء ويفترش الأرض أمام القيادة العامة لجيشه السوداني.. لابد أن يفرح اليوم بإعلان نجاح الخطوة الأولى في ترسيم وتسمية هياكل الدولة السودانية الحديثة.

لابد من (زغرودة) قوية تهز أركان ساحة الاعتصام اليوم.. تعلن بداية موسم الفرح الكبير، وتلعن شيطان الفشل والاحباط..

ننتظر اليوم.. لنهزم (شيطان) التفاصيل…