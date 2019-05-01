أندية الممتاز تشرع في خطوة عملية

الخليج 365 : اتخذت أندية الدوري الممتاز خطوة عملية بشأن أزمة المنافسة بعدما أمنّت على طلبٍ واحد يتمثّل في تجميد الموسم واعتماد نتائج الموسم الماضي. وبحسب مصادر لـ”باج نيوز” فإن الأندية كوّنت لجنة خماسية بقيادة حسن علي عيسى”الهلال”، عمر محمد عبد الله”المريخ”، الفاتح التوم”الأهلي الخرطوم”، أحمد عبد الرزاق”المريخ الفاشر”، إبراهيم”الأمل عطبرة” تستهدف من خلالها الوصول إلى حلٍ نهائي حول الأزمة الحالية. وينتظر أنّ تلتئم اللجنة الخماسية مساء اليوم”الأربعاء” بنادي الخرطوم الوطني لبحث الاتفاق على مذكرة موّحدة لمخاطبة اتحاد كرة القدم السوداني. وأصدرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم قرارًا مفاجئًا”الثلاثاء” أجلّت فيه النشاط الرياضي لأجل غير مسمى.

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