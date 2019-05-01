وصول باخرة محملة ب(10) الف طن من الغاز لميناء بورتسودان

الخليج 365 :

أعلنت وزارة النفط والغاز عن وصول باخرة إلى بورتسودان على متنها أكثر من 10 ألف طن من الغاز مبينة أن الباخرة تكفى إحتياجات المواطنين لشهر رمضان .

وقال مصدر مطلع بالوزارة في تصريح لـ (smc) أن الباخرة في مرحلة التفريغ والسحب للخرطوم وبقية الولايات لتحسين موقف إنسياب غاز الطهي .

وتوقع المصدر عن وصول عدد من البواخر من المواد البترولية قريباً مبيناً أن الموقف في المشتقات البترولية في طريقه للتحسن .