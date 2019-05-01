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وصول باخرة محملة ب(10) الف طن من الغاز لميناء بورتسودان

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شهاب محمد - الخرطوم - صورة لسفينة الأبحاث الأمريكية يو.إس.إن.إس باوديتش وهي سفينة متخصصة في علوم المحيطات. (صورة لرويترز من البحرية الأمريكية ويتم توزيعها كما تلقتها رويترز كخدمة لعملائها. هذه الصورة للأغراض التحريرية فقط. ليست للبيع ولا يسمح باستخدامها في حملات تسويقية أو إعلانية).

الخليج 365 :

أعلنت وزارة النفط والغاز عن وصول باخرة إلى بورتسودان على متنها أكثر من 10 ألف طن من الغاز مبينة أن الباخرة تكفى إحتياجات المواطنين لشهر رمضان .

وقال مصدر مطلع بالوزارة في تصريح لـ (smc) أن الباخرة في مرحلة التفريغ والسحب للخرطوم وبقية الولايات لتحسين موقف إنسياب غاز الطهي .

وتوقع المصدر عن وصول عدد من البواخر من المواد البترولية قريباً مبيناً أن الموقف في المشتقات البترولية في طريقه للتحسن .

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