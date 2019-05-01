هجوم مسلح على طلاب قرآن يؤدي الى اصابة 17 طالبا بأمبدة..

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أصيب (17) طالباً في هجوم شنه نحو (500) شخص يحملون الأسلحة البيضاء على مسيد الشيخ الصادق خالد بأم بدة الحارة 15 ، في الساعات الأولي من صباح الثلاثاء وقال مصدر إن مجموعة فاق عددها 500 شخص بينهم سيدات قد هاجمو المسيد بعد الساعة الثانية عشرة من صباح أمس ، يحملون سواطير .
وأضاف ذات المصدر أنهم اعتدوا على الطلاب الذين كانوا في حلقات تلاوة والبعض الآخر كان يغط في نوم عميق ، مخلفين ورائهم 17 مصاباً بجروح متفاوتة بعدها فروا هاربين إثر مقاومة شرسة بألواح القرآن والحجارة .
وأوضح المصدر بحسب صحيفة السوداني أن الشرطة تدخلت ونقلت المصابين إلى حوادث مستشفى أم درمان ، ودونت الشرطة بلاغات بحماية الأسرة والطفل وقسم الحارة 20 ، وكشفت ذات المصادر أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة قد ضربت طوقاً أمنياً على مسيد الشيخ تفادياً لهجوم آخر .
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