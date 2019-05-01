المهدي يدعو المتظاهرين إلى عدم استفزاز الجيش

حذر زعيم حزب الأمة القومي، الإمام الصادق المهدي، يوم الأربعاء، قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، وقال إنهم سيسلمون السلطة قريباً إلى إدارة مدنية. وأضاف أنه يجب ألا “نتحداهم” بطريقة تجبرهم على إثبات أنفسهم بطريقة مختلفة”.

وقال المهدي بحسب ما نقلته “وكالة فرانس برس” إنه “يجب ألا نستفز المجلس العسكري، بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة”.

وتابع قائلاً “أعتقد أن هناك بعض المؤشرات إلى أن بعض أعضاء المجلس استفزتهم بعض التصريحات من المعارضة التي يبدو أنها قللت من دورهم”.

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وأضاف “إذا استفززنا القوات المسلحة التي أسهمت في التغيير، فإننا نبحث عن المشاكل”.

وأعرب المهدي عن تفاؤله بأن الجيش سينقل السلطة إلى المدنيين. وقال “سينقلون السلطة التنفيذية إلى حكومة مدنية، إذا قدمنا حكومة مدنية موثوقة وقابلة للحياة”.

وقال إن ذلك “يعود إلى أنهم يعلمون أنهم إذا اختاروا في النهاية الدكتاتورية العسكرية فسيصبحون في نفس وضع البشير”.

ودعت قوى “إعلان الحرية والتغيير” السودانيين إلى المشاركة في “مليونية الحرية والتغيير”، بمقر الاعتصام في العاصمة الخرطوم الخميس؛ للمطالبة بسلطة مدنية انتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)