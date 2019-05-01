المجلس العسكري يقف على مشروعات مفوضية نزع السلاح

اطلع الفريق أول طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد عضو المجلس العسكري الانتقالي ورئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري على البرامج والمشروعات التي تنفذها مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج.

Advertisements

وأكد خلال لقائه بالقصر الجمهوري يوم الأربعاء بوفد المفوضية، التزام الدولة بدعم مشروعات عمل المفوضية في اتجاه توفيق اوضاع المسرحين التابعين للقوات المسلحة والحركات الموقعة على اتفاقيات السلام مع الحكومة، بالاتصال بشركاء تمويل مشاريع المفوضية وبرامجها .

وأوضح اللواء الركن معاش عبد الرحيم محمد أحمد سعيد مدير إدارة القطاعات بمفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج في تصريح صحفي بحسب وكالة السودان للأنباء – أن المفوضية تنفذ في الوقت الراهن مشروع تسريح لعدد (٨٥٥) من مسرحي الحركات الموقعة على اتفاقيات السلام في ولاية وسط دارفور، وقال إن المفوضية استطاعت توفيق اوضاع ٤٦ الف مسرح في الفترة الماضية من العدد المستهدف الذي يفوق الـ (٩٠) الفا ، مؤكدا أن المفوضية ستبذل مزيدا من الجهد خلال المرحلة القادمة والانطلاق بقوة حتى تستطيع الايفاء بالتزاماتها تجاه المسرحين في اعادة الادماج وبرامج الاستقرار المجتمعي في المناطق التي تأثرت بالحرب في المنطقتين ودارفور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)