مقتل 3 عمال بانفجار في مصنع بالخرطوم بحري

أدى انفجار “غلاية” في مصنع المشرف للمواد الغذائية الواقع في المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري، لمقتل ثلاثة من العمال وإصابة واحد وعشرين آخرين تم إسعافهم للمستشفى لتلقي العلاج، للمتوفين الرحمة وللجرحى عاجل الشفاء.

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وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء هاشم علي عبدالرحيم، إن الحادث نتج عن انفجار الغلاية بالمصنع ما أدى إلى وفاة ثلاثة من العاملين وإصابة واحد وعشرين آخرين تم إسعافهم للمستشفى لتلقي العلاج، مترحماً على المتوفين، وداعياً للجرحى بعاجل الشفاء.

وأكد بحسب شبكة الشروق – أن قوات الدفاع المدني هرعت إلى الموقع الذي لم يتعرض للحريق نتيجة للانفجار وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالسلامة المدنية لمعرفة أسباب الانفجار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)